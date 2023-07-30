Офіс президента підтвердив інформацію, що незабаром у Саудівській Аравії відбудеться зустріч щодо мирного плану Володимира Зеленського.

Про це 30 липня заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Аби реалізувати формулу миру Зеленського, українська сторона використовує трифазну структуру. Перша фаза — це зустрічі з послами, на яких докладно розглядається кожен пункт документа. Друга — зустрічі радників із національної безпеки, де шукають оптимальні формулювання та способи реалізації плану. Третя фаза — установчий глобальний саміт на рівні лідерів держав, який міг би відбутися до кінця року.

За словами Єрмака, кожен пункт формули миру Зеленського сьогодні обговорюється в індивідуальному та груповому форматі з представниками понад 50 країн світу майже щотижнево.

Нагадаємо, що 29 липня американська газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомила про ці перемовини щодо мирного плану. За її даними, вони заплановані на 5—6 серпня в місті Джидда між Заходом, Україною та ключовими країнами, що розвиваються. Серед учасників — 30 країн: прибудуть посадовці Індонезії, Єгипту, Мексики, Бразилії, Чилі, Замбії та інших країн. Британія, ПАР, Польща та ЄС підтвердили свою участь. Зустріч потрібна для того, щоб Захід міг заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету щодо війни росії проти України. Зокрема, ця зустріч повинна переконати Китай долучитися до зусиль щодо закінчення війни.