В Україні розпочався «справжній бум» виробництва дронів, зазначив міністр оборони України Олексій Резніков під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

Про це повідомляє «Укрінформ».

— Завдяки нашій політиці Україна здатна самостійно забезпечити себе бронежилетами, шоломами, формою, взуттям тощо, – зазначив Олексій Резніков.

Він зауважив, що торік з ініціативи Міноборони уряду вдалося спростити процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки. І тепер, наголосив міністр, замість двох років процедура введення в експлуатацію виробів «сягає лічених тижнів разом з укладанням державних контрактів».

За словами Резнікова, нещодавно в країні врегулювали питання прибутків для українських постачальників сектору оборони і тепер у них однакові права з іноземцями. Він вважає такий підхід пріоритетом для Міністерства оборони і закликав місцеву владу підтримати малий та середній бізнес, який працює у цій сфері.

Нагадаємо, що уряд дозволив масове виробництво боєприпасів для БпЛА в Україні.