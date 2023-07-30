В Україні розпочався «справжній бум» виробництва дронів, зазначив міністр оборони України Олексій Резніков під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.
Про це повідомляє «Укрінформ».
— Завдяки нашій політиці Україна здатна самостійно забезпечити себе бронежилетами, шоломами, формою, взуттям тощо, – зазначив Олексій Резніков.
Він зауважив, що торік з ініціативи Міноборони уряду вдалося спростити процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки. І тепер, наголосив міністр, замість двох років процедура введення в експлуатацію виробів «сягає лічених тижнів разом з укладанням державних контрактів».
За словами Резнікова, нещодавно в країні врегулювали питання прибутків для українських постачальників сектору оборони і тепер у них однакові права з іноземцями. Він вважає такий підхід пріоритетом для Міністерства оборони і закликав місцеву владу підтримати малий та середній бізнес, який працює у цій сфері.
Нагадаємо, що уряд дозволив масове виробництво боєприпасів для БпЛА в Україні.
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В Україні розпочався «справжній бум» виробництва дронів, зазначив міністр оборони України Олексій Резніков під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.
Про це повідомляє «Укрінформ».
— Завдяки нашій політиці Україна здатна самостійно забезпечити себе бронежилетами, шоломами, формою, взуттям тощо, – зазначив Олексій Резніков.
Він зауважив, що торік з ініціативи Міноборони уряду вдалося спростити процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки. І тепер, наголосив міністр, замість двох років процедура введення в експлуатацію виробів «сягає лічених тижнів разом з укладанням державних контрактів».
За словами Резнікова, нещодавно в країні врегулювали питання прибутків для українських постачальників сектору оборони і тепер у них однакові права з іноземцями. Він вважає такий підхід пріоритетом для Міністерства оборони і закликав місцеву владу підтримати малий та середній бізнес, який працює у цій сфері.
Нагадаємо, що уряд дозволив масове виробництво боєприпасів для БпЛА в Україні.