Президент Володимир Зеленський припустив, що Росія спробує повторити масовані атаки на енергосистему цієї зими. Міністерство внутрішніх справ удосконалило плани ефективного реагування під час можливих перебоїв з електропостачанням.

Про це йдеться на сайтах президента та МВС.

На засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську глава держави закликав бути готовими до терору проти української енергетики.

— Маємо в будь-якому разі бути готові до цього на державному, найвищому рівні, на рівні кожної громади, кожного міста, кожного нашого села, містечка, – наголосив Володимир Зеленський.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко запевнив, що відомство удосконалило плани реагування на подібні ситуації та готове до оперативної ліквідації їхніх наслідків.

— Під час кожного блекауту ми збільшували кількість патрулів, які охороняли спокій наших громадян. Поліцейські працювали в екстрапосиленому режимі цілодобово. Вдалося не лише уникнути сплеску кримінальних подій під час тривалих відключень енергопостачання, а й досягти зменшення кількості злочинів, – зазначив він.

Клименко додав, що за потреби МВС готове оперативно розгорнути більш як 2200 мобільних і стаціонарних «Пунктів незламності» та пунктів обігріву. Органи ДСНС зможуть забезпечити роботу понад 1200 таких об’єктів. Ще майже 1000 пунктів можна розгорнути на базі відділень поліції.

Під охороною Нацгвардії перебувають 113 таких об’єктів регіонального та місцевого значення. А підрозділи поліції охорони взяли під нагляд понад 8300 об’єктів критичної інфраструктури, розповів міністр.

Раніше в «Укренерго» заявили, що не можуть спрогнозувати ймовірність блекаутів або відключень узимку, оскільки це залежить від російських атак, але запевняють, що ретельно готуються до «найгіршого сценарію».