В неділю, 30 липня, російські війська нанесли артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади в Миколаївській області.
Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА.
Ворог обстріляв громаду двічі о 10:52 та 16:25. Внаслідок вечірнього обстрілу зазнала поранень 84-річна жінка. Крім того, пошкоджено житловий будинок та сільгосптехніку.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, 29 липня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» на території Миколаївської області було знищено розвідувальний «Мерлін-ВР».
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В неділю, 30 липня, російські війська нанесли артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади в Миколаївській області.
Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА.
Ворог обстріляв громаду двічі о 10:52 та 16:25. Внаслідок вечірнього обстрілу зазнала поранень 84-річна жінка. Крім того, пошкоджено житловий будинок та сільгосптехніку.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, 29 липня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» на території Миколаївської області було знищено розвідувальний «Мерлін-ВР».