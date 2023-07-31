В неділю, 30 липня, російські війська нанесли артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади в Миколаївській області.

Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА.

Ворог обстріляв громаду двічі о 10:52 та 16:25. Внаслідок вечірнього обстрілу зазнала поранень 84-річна жінка. Крім того, пошкоджено житловий будинок та сільгосптехніку.

Фото: начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, 29 липня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» на території Миколаївської області було знищено розвідувальний «Мерлін-ВР».