В 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського показали, як їхній підрозділ ударних безпілотних комплексів «Сови» знищує ворожу техніку.
Відео опубліковано в телеграм-каналі бригади.
На кадрах з дрону показано, як українським захисникам вдається нищити точковими ударами ворожі бойові машини, замасковані у лісосмузі.
Нагадаємо, 29 липня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» на території Миколаївської області було знищено розвідувальний «Мерлін-ВР».
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В 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського показали, як їхній підрозділ ударних безпілотних комплексів «Сови» знищує ворожу техніку.
Відео опубліковано в телеграм-каналі бригади.
На кадрах з дрону показано, як українським захисникам вдається нищити точковими ударами ворожі бойові машини, замасковані у лісосмузі.
Нагадаємо, 29 липня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» на території Миколаївської області було знищено розвідувальний «Мерлін-ВР».