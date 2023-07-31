Україна наступного тижня розпочне переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій у межах Спільної декларації про підтримку України до її вступу в НАТО.

Про це 30 липня повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

— Безпекові гарантії для України будуть конкретними й довготривалими зобов’язаннями, що забезпечать здатність України перемагати зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Це будуть чітко описані формати й механізми підтримки, — повідомив Андрій Єрмак.

12 липня країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України — це загальний документ. Наступний крок — укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями і домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу з боку росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки.

Нагадаємо, 26 липня Рада Україна — НАТО зібралася, аби розглянути серйозну безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні після виходу Російської Федерації із «зернової угоди».