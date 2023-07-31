Сили оборони за минулий тиждень звільнили два квадратних кілометри на Бахмутському напрямку.

Про це 31 липня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Українські військові ведуть успішний наступ у районах південніше міста Бахмут. За цей час Сили оборони звільнили на цьому напрямку 37 квадратних кілометрів території.

На півдні наступ триває на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Куп’янському напрямку росія штурмом намагалася знайти слабкі місця в обороні і наступати в районах південніше Новоселівського, аби витіснити Сили оборони за бар’єрний рубіж річки Оскіл, однак безуспішно.

За даними Ганни Маляр, загалом звільнено площу 204,7 квадратних кілометра. За тиждень ця площа збільшилась на 12,6 квадратних кілометра.

Нагадаємо, в 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського показали, як їхній підрозділ ударних безпілотних комплексів «Сови» знищує ворожу техніку.