В лікарнях Миколаєва за тиждень народилися 55 малюків.
Про це інформує пресслужба Миколаївської міської ради.
За останній тиждень у пологових будинках Миколаєва з'явилися на світ 55 дітей. З 21 до 28 липня народилися 22 хлопчики та 33 дівчинки.
Нагадаємо, у Миколаєві пологові будинки, які планують об'єднати через різке скорочення кількості пологів, територіально залишаться у своїх приміщеннях.
Раніше начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай, пояснювала, що пологові будинки, в яких відбувається менше трьохсот пологів на рік – не мають права на існування, адже там недостатня кваліфікація лікарів.
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В лікарнях Миколаєва за тиждень народилися 55 малюків.
Про це інформує пресслужба Миколаївської міської ради.
За останній тиждень у пологових будинках Миколаєва з'явилися на світ 55 дітей. З 21 до 28 липня народилися 22 хлопчики та 33 дівчинки.
Нагадаємо, у Миколаєві пологові будинки, які планують об'єднати через різке скорочення кількості пологів, територіально залишаться у своїх приміщеннях.
Раніше начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай, пояснювала, що пологові будинки, в яких відбувається менше трьохсот пологів на рік – не мають права на існування, адже там недостатня кваліфікація лікарів.