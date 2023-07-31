В лікарнях Миколаєва за тиждень народилися 55 малюків.

Про це інформує пресслужба Миколаївської міської ради.

За останній тиждень у пологових будинках Миколаєва з'явилися на світ 55 дітей. З 21 до 28 липня народилися 22 хлопчики та 33 дівчинки.

Нагадаємо, у Миколаєві пологові будинки, які планують об'єднати через різке скорочення кількості пологів, територіально залишаться у своїх приміщеннях.