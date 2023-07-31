Російські окупанти вранці, 31 липня, вдарили балістичною ракетою по житловому будинку та навчальному закладу в Кривому Розі.

Кадри наслідків прильотів публікують місцеві телеграм-канали.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак підтвердив вибух та закликав містян дотримуватись інформаційної тиші.

Наразі інформації про постраждалих та жертв немає. На місці трагедії працюють відповідні служби.

Станом на 10:20 відомо, що одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу, там шукають людей. Друга – зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинок, виникла пожежа. Там загинула людина, ще 10 – звернулись за допомогою. На цьому місці теж шукають людей під завалами

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