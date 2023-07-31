Ватажок терористів ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин заявив, що компанія припинила вербування нових найманців.
Про це повідомляє російська служба BBC.
Свою заяву Пригожин поширив через телеграм-канал, де підтвердив, що компанія припинила вербування нових найманців.
— Наразі час відкриття центрів із набору поки не визначено. Поки ми не відчуваємо дефіциту в особовому складі, ми не плануємо здійснювати новий набір, — сказав Євгеній Пригожин.
Пригожин заявив, що «Вагнер» продовжує роботу в Африці і в «підготовчих центрах» у Білорусі, і додав, що більша частина найманців компанії зараз перебуває у відпустці.
Російська BBC також повідомляє, що наприкінці червня, приблизно через тиждень після спроби збройного заколоту і через місяць після виведення з лінії фронту, ПВК «Вагнер» ще продовжувала вербувати найманців по всій Росії.
Раніше повідомлялося, що у найманців ПВК «Вагнер», які базуються в Білорусі, з’явився новий командир родом з України.
Нагадаємо, вранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що його бійці зайшли в Ростов і захопили стратегічні об'єкти міста. Під контролем воєнні об’єкти Ростова, у тому числі аеродром.
Після цього російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян та закликав громадян об'єднатися, і визнав контроль ПВК над Ростовом-на-Дону, де заблоковані як цивільні, так і військові керівні органи.
Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на події, що наразі відбуваються у Росії. Він вважає, що чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає.
Повідомлялося, що фахівці Інституту вивчення війни прийшли до висновку, що рішення російського диктатора Володимира Путіна не карати заколотників ПВК «Вагнер» ставить його і підлеглих у незручне становище.
15 липня велика колона «вагнерівців» прибула до Білорусі. Помічено щонайменше 60 автомобілів та три автобуси.
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Ватажок терористів ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин заявив, що компанія припинила вербування нових найманців.
Про це повідомляє російська служба BBC.
Свою заяву Пригожин поширив через телеграм-канал, де підтвердив, що компанія припинила вербування нових найманців.
— Наразі час відкриття центрів із набору поки не визначено. Поки ми не відчуваємо дефіциту в особовому складі, ми не плануємо здійснювати новий набір, — сказав Євгеній Пригожин.
Пригожин заявив, що «Вагнер» продовжує роботу в Африці і в «підготовчих центрах» у Білорусі, і додав, що більша частина найманців компанії зараз перебуває у відпустці.
Російська BBC також повідомляє, що наприкінці червня, приблизно через тиждень після спроби збройного заколоту і через місяць після виведення з лінії фронту, ПВК «Вагнер» ще продовжувала вербувати найманців по всій Росії.
Раніше повідомлялося, що у найманців ПВК «Вагнер», які базуються в Білорусі, з’явився новий командир родом з України.
Нагадаємо, вранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що його бійці зайшли в Ростов і захопили стратегічні об'єкти міста. Під контролем воєнні об’єкти Ростова, у тому числі аеродром.
Після цього російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян та закликав громадян об'єднатися, і визнав контроль ПВК над Ростовом-на-Дону, де заблоковані як цивільні, так і військові керівні органи.
Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на події, що наразі відбуваються у Росії. Він вважає, що чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає.
Повідомлялося, що фахівці Інституту вивчення війни прийшли до висновку, що рішення російського диктатора Володимира Путіна не карати заколотників ПВК «Вагнер» ставить його і підлеглих у незручне становище.
15 липня велика колона «вагнерівців» прибула до Білорусі. Помічено щонайменше 60 автомобілів та три автобуси.