Ватажок терористів ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин заявив, що компанія припинила вербування нових найманців.

Про це повідомляє російська служба BBC.

Свою заяву Пригожин поширив через телеграм-канал, де підтвердив, що компанія припинила вербування нових найманців.

— Наразі час відкриття центрів із набору поки не визначено. Поки ми не відчуваємо дефіциту в особовому складі, ми не плануємо здійснювати новий набір, — сказав Євгеній Пригожин.

Пригожин заявив, що «Вагнер» продовжує роботу в Африці і в «підготовчих центрах» у Білорусі, і додав, що більша частина найманців компанії зараз перебуває у відпустці.

Російська BBC також повідомляє, що наприкінці червня, приблизно через тиждень після спроби збройного заколоту і через місяць після виведення з лінії фронту, ПВК «Вагнер» ще продовжувала вербувати найманців по всій Росії.

Раніше повідомлялося, що у найманців ПВК «‎Вагнер»‎, які базуються в Білорусі, з’явився новий командир родом з України.

Нагадаємо, вранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що його бійці зайшли в Ростов і захопили стратегічні об'єкти міста. Під контролем воєнні об’єкти Ростова, у тому числі аеродром.

Після цього російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян та закликав громадян об'єднатися, і визнав контроль ПВК над Ростовом-на-Дону, де заблоковані як цивільні, так і військові керівні органи.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на події, що наразі відбуваються у Росії. Він вважає, що чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає.

В результаті очільник ПВК «‎Вагнера»‎ Євген Пригожин погодився зупинити рух військових колон своїх найманців , що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем.

Повідомлялося, що фахівці Інституту вивчення війни прийшли до висновку, що рішення російського диктатора Володимира Путіна не карати заколотників ПВК «Вагнер» ставить його і підлеглих у незручне становище.

15 липня велика колона «вагнерівців» прибула до Білорусі. Помічено щонайменше 60 автомобілів та три автобуси.