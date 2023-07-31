Чисельність апарату та виконавчих органів Миколаївської міської ради планують збільшити на 26 штатних одиниць.

Про це у коментарі кореспонденту «НикВести» повідомив керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради Андрій Волков.

— Штатна чисельність збільшується з метою обстеження пошкоджень і веденням державного реєстру пошкодженого майна, — пояснив Андрій Волков.

Зокрема, 6 штатних одиниць спрямують до Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 2 — до Департаменту архітектури та містобудування, 4 — до Державної архітектурної будівельної інспекції, по 3 — до адміністрацій Заводського, Інгульського та Центрального районів, ще 5 — до Адміністрації Кабельного району.

Варто зазначити, що збільшення штату міської ради можливе тільки після затвердження цього рішення депутатами на сесії Миколаївської міської ради.

Раніше повідомлялося, що на утримання в 2023 році органів місцевого самоврядування з бюджету Миколаєва планують виділити 412 мільйонів 167 тисяч гривень.

Пізніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що з мерії звільнилась велика кількість чиновників, які виїхали з міста у перші дні війни і до цього часу не повернулися.