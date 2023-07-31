На південно-східному напрямі спостерігається активна діяльність російської авіації та з високою ймовірністю, готують потужні атаки на майбутнє.

Про це в ефірі телемарафону сказала речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вона розповіла, що ворог збирає розвідувальні дані та посилює присутність ракетоносіїв у морі, атаки можливі й з прибережних зон.

«Є практика, що окупанти б'ють із бухт. Хоча це дуже небезпечно і для самого ракетоносія, і для кораблів, що знаходяться поруч. Але таку практику вони застосовують», — сказала Наталія Гуменюк.

Також вона додала, що тактика комбінованих атак для російських окупантів вважається досить успішною.

Тому, за її словами, найближчими днями ворог може повторити подібні удари по Україні.

Нещодавно, Президент Володимир Зеленський припустив, що Росія спробує повторити масовані атаки на енергосистему цієї зими. Міністерство внутрішніх справ удосконалило плани ефективного реагування під час можливих перебоїв з електропостачанням.