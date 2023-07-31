Очаківські захисники нанесли вогневе ураження по спостережному посту противника.
Про це повідомляє пресслужба ВМС.
«Один з підрозділів Військово-морських сил ЗСУ наніс вогневе ураження по спостережному посту з комплексом Муром-М. Влучним пострілом ціль знищено!», — повідомляють в ВМС.
Нагадаємо, в 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського показали, як їхній підрозділ ударних безпілотних комплексів «Сови» знищує ворожу техніку.
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Очаківські захисники нанесли вогневе ураження по спостережному посту противника.
Про це повідомляє пресслужба ВМС.
«Один з підрозділів Військово-морських сил ЗСУ наніс вогневе ураження по спостережному посту з комплексом Муром-М. Влучним пострілом ціль знищено!», — повідомляють в ВМС.
Нагадаємо, в 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського показали, як їхній підрозділ ударних безпілотних комплексів «Сови» знищує ворожу техніку.