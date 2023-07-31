Депутат Миколаївської міськради Федір Панченко вважає, що не варто віддавати територію полігону ТПВ іншим компаніям, а краще вкласти кошти у розвиток власного КП та придбати йому необхідну техніку для сортування сміття.

На засіданні 22 сесії Миколаївської міської ради на розгляд днпутатів було винесено питання виділення 2,5 мільйонів гривень на розробку техніко-економічного обґрунтування створення сортувальної ліній на полігоні твердих побутових відходів Миколаєва.

Депутат Федір Панченко зазначив, що відповідний проект рішення розглядався членами бюджетної комісії, однак досі незрозуміло, як саме реалізовуватиметься будівництво сортувальної лінії. Він зазначив, що комунальне підприємство може закупити необхідну техніку, на якій він буде самостійно працювати, а не «здавати комусь полігон».

— Я пам’ятаю, коли ми останнього разу розглядали питання, вказана лінія сортування сміття коштувала приблизно стальки ж, скільки зараз на ТЕО потрібно. Можливо, вона коштує зараз в два рази дорожче, але давайте допоможемо нашому КП і хай встановлюють, — вважає він.

Мер Олександр Сєнкечич наполіг, що перш ніж будувати сортувальну лінію необхідно розробити техніко-економічне обґрунтування, так як КП не знає, яким шляхом рухатись.

— Після розробки ТЕО буде зрозуміло, скільки буде коштувати ця лінія. Буде створено ТЕО і ми зможемо розіслати його розробникам цих ліній, які скажуть: «Така лінія коштуватиме стільки-то». А якщо ні, то ми наймаємо компанію, яка забирає це сміття та сортує його, — зазначив він.

Міський голова запропонував внести питання на розгляд сесії, а вже потім обговорювати його. Депутати підтримали.

Зазначимо, що на попередньому засіданні бюджетної комісії заступник директора департаменту ЖКГ Миколаєва Ігор Набатов зазначив, що вже є дві пропозиції від підрядників щодо будівництва сортувальної ліній. Зараз чекають на третю пропозицію, щоб визначити очікувану вартість будівництва.

Раніше повідомлялося, що полігон твердих побутових відходів Миколаєва можна буде використовувати для захоронення сміття ще максимум чотири роки, до кінця 2026 року.

Зазначимо, що у 2020 році у коментарі «НикВести» Миколаївський міський голова заявляв про те, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Як відомо, міський полігон ТПВ Миколаєва знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Його ввели в експлуатацію у 1972 році, він був розрахований на 50 років, тобто до 2022 року. Площа звалища — 37,9 гектара. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів м3 відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проекту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%, у зв’язку з чим вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

Зазначимо, що на території міського полігону діє установка зі збору біогазу з подальшим його переробленням в електроенергію по зеленому тарифу. Будівництво біогазової установки дозволило здійснити дегазацію полігона та покращити рівень його безпеки, обмеживши вплив на довкілля. Завод, що належить компанії «ЛНК», почав свою роботу у 2015 році.

Також у 2021 році голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначав, що будівництво сміттєпереробного заводу на Миколаївщині ускладнює тариф на вивезення сміття, що діє.

Нагадаємо, у Первомайську на Миколаївщині хочуть за два роки побудувати новий полігон ТПВ.