Україна відновила практично всі підприємства теплової генерації, які були пошкоджені внаслідок ракетних та дронових атак.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Він зазначив, що держава технічно буде готова на 100 відсотків до початку опалювального сезону за умови злагодженої роботи всіх зацікавлених сторін.

«Підприємства теплової генерації відновлені практично на 100 відсотків. Паралельно працюємо над забезпеченням резервними потужностями на випадок виникнення форс-мажорних ситуацій», — каже Олександр Кубраков.

Олександр Кубраков додає, що загалом з понад 700 об’єктів теплопостачання, які було пошкоджено росіянами, відновлено понад 65 відсотків.

«Загалом станом на сьогодні рівень підготовки об’єктів ЖКГ до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року становить близько 60 відсотків. Це базовий показник готовності на цей момент у році», — підсумував він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський припустив, що Росія спробує повторити масовані атаки на енергосистему цієї зими. Міністерство внутрішніх справ удосконалило плани ефективного реагування під час можливих перебоїв з електропостачанням.