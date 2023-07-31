У Кривому Розі зросла кількість загиблих через ранковий російський удар по житловому будинку — четверо людей.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ і Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

Серед загиблих — 10-річна дитина. Ще 43 людини постраждали. Рятувальники врятували трьох людей (у тому числі 9-річну дитину), ще 30 евакуювали.

Нагадаємо, російські окупанти вранці, 31 липня, вдарили балістичною ракетою по житловому будинку та навчальному закладу в Кривому Розі.