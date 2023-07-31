Китай запроваджує контроль над експортом обладнання для виробництва дронів та засобів, пов’язаних їх використанням.

Про це повідомило у понеділок Міністерство торгівлі КНР.

Як зазначає Міністерство торгівлі Китаю, обмеження набудуть чинності з 1 вересня.

Зокрема, обмеження стосуються обладнання, включаючи деякі двигуни для безпілотників, лазери, комунікаційне обладнання та системи боротьби з дронами. Також, контроль торкнеться деяких цивільних безпілотників, які не повинні експортуватися для військових цілей.

Відомо, що заходи контролю спрямовані на «захист національної безпеки та інтересів».

Крім того, Китай має велику промисловість з виробництва дронів та експортує їх на кілька ринків, включаючи США.

За даними американських законодавців, понад 50 відсотків дронів, що продаються в США, виробляються китайською компанією DJI. Водночас дрони є найбільш популярною технікою, якіа використовуються органами громадської безпеки.

Нагадаємо, у Франції заявили, що Китай надає військову підтримку Росії. Маються на увазі технології подвійного призначення, так і нелетальну допомогу, таку як шоломи та бронежилети.