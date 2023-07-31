У Миколаєві досліджують систему оцінки енергоносіїв по всім міським бюджетним установам.

Відповідно до цього в міськраді була створена робоча група для вдосконалення системи енергоменеджменту, яка моніторитиме використання паливно-енергетичних ресурсів.

Очолив групу перший заступник мера Віталій Луков. До складу групи увійшли керівники миколаївських підприємств Гурген Григорян, Сергій Дорошенко, Олександр Жак, Віктор Канівченко та Олександр Попов, а також представники департаменту енергетики міськради.

В коментарі кореспонденту «НикВести» віце-мер пояснив, що подібна програма енергомоніторингу може допогти підприємствам в економії електроенергії та систематизованого контролю.

— У Миколаєві на даний час існує таке програмне забезпечення, яке дозволяє аналізувати систему енергоносіїв по всім бюджетним установам міста. Вона працює за спеціальною програмою, в яку заносять показники і вона все це узагальнює, це роблять відповідальні за це. Окремих посад для цього, як правило, немає. І програма показує в графіках, як витрачаються енергоносії. До нас звернулись миколаївські підприємці, які запропонували розробити наш власний програмний продукт. Для вивчення цього питання ми і створили цю робочу групу, яка дасть моливість визначити потім, чи потрібно нам це. Хочему в цьому глибше розібратись, — сказав Віталій Луков.

Нагадаємо, депутати Миколаївської міської ради звернулися до Кабміну відносно погашення заборгованості з різниці в тарифах.