Служба безпеки заблокувала ще три схеми незаконного виїзду громадян призовного віку за межі України. У різних регіонах України затримано чотирьох організаторів нелегальних «трафіків».

Про це повідомляє СБУ .

«Зловмисники регулярно підшуковували охочих втекти за кордон на підставі підроблених документів. Такі «послуги» ділки оцінювали від 2,5 до 5 тисяч доларів», — йдеться в повідомленні.

Сума коливалась залежно від місця проживання клієнта і терміновості його виїзду до зарубіжної країни.

Так, контррозвідники СБУ викрили мешканця столиці, який пропонував потенційним призовникам виїхати за кордон під виглядом волонтерів.

Використовуючи свої зв’язки серед представників місцевих благодійних фондів, зловмисник вносив «клієнтів» до системи «Шлях» як водіїв гуманітарних вантажів.

Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявлено поліцейський жетон, що вважався втраченим. Його зловмисник використовував у протиправній діяльності.

Також у Львівській області було затримано колишнього адвоката, який організував власний канал нелегальної міграції.

«За гроші він «гарантував» військовозобов’язаним безперешкодний виїзд з України на підставі фейкового «посвідчення» учасника громадської організації, який перевозить гумдопомогу», — додали в СБУ.

В Рівненській області викрито ще двох фігурантів. Ділки займались фіктивним працевлаштуванням ухилянтів на посаду водіїв у місцеву фірму, що займається міжнародними перевезеннями до країн Євросоюзу.

Наразі організаторам злочинної діяльності повідомлено про підозру за частини 3 статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Зловмисникам загрожує до 9 років з конфіскацією майна.