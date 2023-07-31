Депутати Миколаївської міської ради проголосували за зміни в положенні про позбавлення статуса «Почесний громадянин» тих, хто має громадянство чи проживає на території держави-агресора.

Рішення було прийнято сьогодні, 31 липня, на сесії Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Нагадаємо, що про це йшла мова під час комісії з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності. Тоді депутати запропонували внести декілька пунктів. Зокрема, позбавити особу статусу може міська рада в разі виникнення належних підстав. Особа може самостійно відмовитись від статусу або буде його позбавлена в разі дискредитації себе своїми діями перед громадськістю. Також особа буде позбавлена нагороди при вчиненні кримінального правопорушення.

На засіданні сесії представники управління культури підкреслили, що до цього пункту про позбавлення звання не існувало. Тепер за наявності відповідних причин рішення про позбавлення ухвалятиме міська рада.