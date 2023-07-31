Міністерство оборони України та турецька компанія BAYKAR уклали договір про створення в Україні сервісного центру з ремонту та обслуговування безпілотників.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

Зазначається, що договір уклали, як продовження Рамкової угоди між українським і турецьким урядами щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

«Створення сервісного центру стане вагомим внеском у посилення оборонних спроможностей України й допоможе наблизити нашу перемогу», — заявив державний секретар Міністерства оборони України Костянтин Ващенко.

Він наголосив, що Україні важливо створювати свою базу для обслуговування безпілотників.

«Цей спільний проєкт закладе основу нашої системної роботи, створить робочі місця в Україні. Ми досягли згоди, найближчим часом буде створено центр», — каже Костянтин Ващенко.

Державний секретар Констянтин Ващенко додав, що нинішня політика українського оборонного відомства спрямована на посилення власних спроможностей із ремонту військової техніки, й це стосується не лише безпілотників, а й важкої бронетехніки та інших засобів ведення бою.

Нагадаємо, глава РФ Володимир Путін просив президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана відкрити в Росії спільний завод турецької компанії Baykar, яка виготовляє зокрема ударні безпілотники «Байрактар».