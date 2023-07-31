У суботу, 5 червня, в Будинку офіцерів флоту (Артилерійська, 7) відбудеться рок-концерт Super Rock Show за участю Івана Ворона та гурту «BEAST».
Концерт відбудеться о 19:00.
На заході звучатимуть відомі хіти легендарних гуртів:
Офіційні квитки можна придбати на Karabas.
Нагадаємо, в Будинку офіцерів флоту, відбувся джазовий фестиваль-ярмарок «Прості, як діти — 2». Гостів заходу очікувала насичена розважальна програма: виступ музикальних виконавців, творчі майстер-класи, ліплення художнього декору з глини, анімаційна програма для дітей.
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У суботу, 5 червня, в Будинку офіцерів флоту (Артилерійська, 7) відбудеться рок-концерт Super Rock Show за участю Івана Ворона та гурту «BEAST».
Концерт відбудеться о 19:00.
На заході звучатимуть відомі хіти легендарних гуртів:
Офіційні квитки можна придбати на Karabas.
Нагадаємо, в Будинку офіцерів флоту, відбувся джазовий фестиваль-ярмарок «Прості, як діти — 2». Гостів заходу очікувала насичена розважальна програма: виступ музикальних виконавців, творчі майстер-класи, ліплення художнього декору з глини, анімаційна програма для дітей.