Джерела агентства Bloomberg повідомляють, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Нью-Йорка у вересні для участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

Про це пише Європейська правда із посиланням на матеріал видання.

За даними співрозмовників Bloomberg, під час заходів тижня високого рівня Генасамблеї ООН Зеленський може особисто представити «формулу миру» — план із десяти пунктів, покликаний завершити повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

У Києві наполягають, що під час роботи Генасамблеї ООН може відбутись і саміт щодо «формули миру». Але, додає Bloomberg, деякі союзники України проти з логістичних міркувань, а також через необхідність спершу заручитись підтримкою країн Глобального Півдня.

Ще один варіант, який обговорюється, — засідання Ради безпеки ООН, в якому могла б узяти участь і Росія, але остаточних рішень поки немає.

Що стосується президента Росії, то співрозмовники Bloomberg не очікують його участі в тижні високого рівня ООН, вказуючи, що після видання ордеру на арешт Міжнародним кримінальним судом його закордонні поїздки значно обмежені.

Тиждень високого рівня є кульмінацією сесії Генасамблеї ООН, яка відкривається кожного вересня. У ньому беруть участь найвищі представники держав-членів ООН – президенти, глави урядів і міністри закордонних справ. Минулого року український президент брав участь у тижні дистанційно.

Нагадаємо, раніше президент заявив, що Україна надзвичайно зацікавлена в ініціативах інших держав щодо мирного врегулювання, але виключно на базі української формули миру.