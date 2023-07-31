Україна отримала 508 акумуляторів Tesla Powerwall, які забезпечать резервне живлення електроенергією для об’єктів соціальної та критичної інфраструктури, зокрема, лікарень, дитячих садків та шкіл.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Як зазначають у міністерстві, системи Powerwall працюють за принципом повербанка: заряджаються від електроенергії та тримають заряд 12–14 годин. Вони мають високу автономність і забезпечують резервне живлення під час відключень електрики.

«Це — ефективне рішення під час ракетного терору РФ», — каже очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Відомо, акумулятори можуть працювати разом із сонячними панелями та заряджатися від сонця. Зокрема, це дозволить продовжити роботу систем до кількох діб.

«Навіть в умовах відключення світла критична інфраструктура продовжить працювати, лікарі зможуть далі рятувати життя, вчителі — проводити уроки», — наголосив Михайло Федоров.

Варто додати, держава вже має досвід застосування такого обладнання. Торік держава отримала перші 50 Tesla Powerwall, які працюють у лікарнях та амбулаторіях на звільнених територіях. Ці системи забезпечують інтернет та зв’язок у прифронтових містах Донецької й Миколаївської областей.

Нагадаємо, у Миколаєві досліджують систему оцінки енергоносіїв по всім міським бюджетним установам.