Ізраїльське судно Ams1 прорвало російську зернову блокаду Чорного моря та увійшло в українську гілку Дунаю.

У виданні «Мілітарний» зазначається, що за Ams1 слідують ще чотири найближчим часом, що стали або ще стають на якірну стоянку судна.

«Починаючи свою подорож з Ашдода, Ізраїль він відкрито рекламував пункт призначення — Україна і перетнув Чорне море прямим курсом», — повідомили ЗМІ.

Також додали, що американський протикорабельний літак P8 забезпечує безпеку. Його дозаправляють прямо в небі Румунії, а додаткову інформацію надає розвідувальний безпілотник Forte12 RQ-4.

Нагадаємо, Росія не дотримується правил інспектування суден, які діють згідно з «зерновою угодою». Через дії РФ зерновози по три місяці не можуть зайти в українські порти.

Лідери країн Африки закликали президента Росії Володимира Путіна зупинити війну в Україні та відновити участь у Чорноморській зерновій ініціативі.

Папа Римський також закликав Росію відновити зернову угоду.