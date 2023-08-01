Війська РФ вчора впродовж минулої доби 31 липня та вночі 1 серпня обстрілювали територію Миколаївської області.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Вранці, 31 липня, о 14:51, 15:53, 16:45 та сьогодні вночі, 1 серпня, о 02:02 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора, о 17:16 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по відкритій території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, в неділю, 30 липня, російські війська нанесли артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади в Миколаївській області.