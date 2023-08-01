Управління освіти Первомайської міськради в Миколаївській області уклало договори на виготовлення проєктно-кошторисної документації будівництва укриттів на території двох шкіл.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Мова йде про гімназію №4 та ліцей «Ерудит». Договори уклали з фізичною особою-підприємцем Олександром Стацюком без проведення аукціону. Кожен проєкт коштує 402 тисячі гривень. Підрядник має запропонувати для обох шкіл по два варіанти укриття з економічними обґрунтуваннями.

ФОП Стацюк Олександр Анатолійович зареєстрований у селі Кінецьпіль Первомайського району Миколаївщини понад 17 років. Займається рекламою, будівельними, інженерно-технічними роботами. З 2019 року підприємець отримав у Первомайському районі бюджетних підрядів на 5,2 мільйона гривень, з яких майже половина суми — договори, укладені у 2023 році.

Нагадаємо, з вересня 2023 року у Миколаєві планують відкрити для навчання офлайн близько 13 шкіл. У деяких освітніх закладах батьки зможуть самостійно обирати, відпускати дітей на навчання до закладу чи залишити на дистанційному. Згідно з моніторингом Управління освіти міської ради серед школярів, 65% з них бажають навчатися очно.

Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень.

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