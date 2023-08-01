У Миколаєві судять двох чоловіків, які викрали 23-річну дівчину, відвезли її в ліс та погрожували побити молотком.

Про це повідомили у пресслужбі Центрального районного суду Миколаєва.

Зазначається, що 20 грудня минулого року 31-річний чоловік разом з 19-річним спільником підкараулили жінку, та побивши її заштовхали у свою автівку. Далі вони відвезли її у Харчатовський ліс, поблизу села Мішково-Погорілове Миколаївського району. Зазначається, що по дорозі до лісу обвинувачені били жінку.

Приїхавши в ліс 31-річний чоловік почав погрожувати потерпілій та вимагав розповісти про конфлікт викраденої з його дружиною. Також повідомляється, що викрадачі вирили яму та погрожували молотком жінці. Далі вони наказали їй зняти весь одяг, віддали їй телефон та поїхали геть.

У суді представник потерпілої заявив, що жінка просить стягнути з обвинувачених 200 тисяч гривень моральної шкоди.

Судом встановлено порядок та обсяг дослідження доказів, зокрема – письмові докази, допит потерпілої, свідків, обвинувачених. Після цього, прокурор заявив клопотання про оголошення перерви для надання йому часу для підготовки письмових доказів, яке судом було задоволено.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що на Миколаївщині заочно судитимуть командира та двох військовослужбовців «ДНР», які катували мирних жителів на окупованих територіях області.