Російські війська, які воюють на півдні України, відчувають брак артилерійських боєприпасів і резервів.

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії, яке посилається на дані розвідки, передає Укрінформ.

Зазначається, що інтенсивні бої на півдні України зосереджуються на двох напрямках. Зокрема, на південь від Оріхова українські війська протистоять 58-й загальновійськовій армії РФ, що передові частини якої виснажені після більш як 8 тижнів інтенсивних боїв.

Водночас на південь від Великої Новосілки обороняються російські підрозділи, сформовані з частин Східного та Південного військових округів, що, ймовірно, призводить до проблем у координації дій.

За даними британської розвідки, підрозділи 5-ї загальновійськової армії РФ, ймовірно, зазнають особливого тиску і давно потребують ротації.

«На півдні загальними проблемами для російських командирів, найімовірніше, є нестача артилерійських боєприпасів, брак резервів та проблеми з забезпеченням флангів частин, що обороняються», — вважають у міноборони Британії.

Раніше повідомлялося, що з 2022 року росіяни примусово мобілізували на окупованих територіях України від 55 до 60 тисяч українців.