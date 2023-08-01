Миколаївська легкоатлетка Юлія Чумаченко завоювала бронзу на чемпіонату України зі стрибків у висоту.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради.

З 28 по 31 липня у Луцьку проходив Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих.

У другий змагальний день вихованка миколаївського спорту Юлія Чумаченко здобула бронзову медаль зі стрибків у висоту. Спортсменка підкорила висоту 1,89 м.