До одного з українських зернових терміналів у дельті Дунаю прибули три вантажні судна, що належать грецькій, ізраїльській та турецько-грузинській компаніям.

Як повідомляє Forbes, судна прибули 30 липня. Це перше прибуття іноземних суден до українських портів після відмови Росії від продовження «зернової угоди».

За даними видання, грецьке та ізраїльське судна пройшли в напрямку порту «Ізмаїл» через Босфор, а турецько-грузинське судно — з північної Туреччини. Вони йшли з увімкненими транспондерами, не приховуючи свого курсу.

Повідомляється, що за переходом суден спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО: патрульний літак ВМС США P-8, військовий Challenger із радаром сканування поверхні, безпілотник RQ-4 ВПС США та літак раннього попередження E-3 від НАТО.

Жоден із них не мав на борту зброї, але на чергуванні в Румунії перебували винищувачі НАТО, зокрема італійські Eurofighter і румунські F-16.

«Повідомлення, що три цивільні судна безперешкодно дійшли до України, може свідчити про те, що Росія або не бажає або нездатна проводити обшуки кораблів на цей момент», — цитує видання коментар Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що розмінування акваторії портів Миколаївщини, яке раніше анонсувала адміністрація морських портів України, зараз не на часі.

Раніше повідомлялося, що Україна розглядає можливість транспортування продовольства у рамках «зернової ініціативи» через територіальні води Румунії та Болгарії.