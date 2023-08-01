У Миколаєві відремонтували педіатричне відділення сімейної амбулаторії №2/3 Центру первинної медико-санітарної допомоги №5.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Як інформують в міському управлінні охорони здоров’я, у відділенні замінили комунікації, відремонтували водопостачання, оновили підлогу, стіни та стелю, придбали нові меблі.

Зокрема, облаштувати комфортну зону очікування допомогла участь у програмі грантової підтримки Українського католицького університету. Так, коштом гранту придбали зручні диванчики для відвідувачів.

Варто додати, що стіни прикрасили яскраві дитячі картини дніпровської художниці Єлизавети Мішеніної.

Наразі в оновлених кабінетах вже проводять прийом маленьких пацієнтів.

Нагадаємо, у Миколаєві збираються відремонтувати дорогу вздовж вулиці 2-а Набережна. На роботи передбачено 33,7 мільйона гривень.