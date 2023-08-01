У Миколаєві відремонтували педіатричне відділення сімейної амбулаторії №2/3 Центру первинної медико-санітарної допомоги №5.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Як інформують в міському управлінні охорони здоров’я, у відділенні замінили комунікації, відремонтували водопостачання, оновили підлогу, стіни та стелю, придбали нові меблі.
Зокрема, облаштувати комфортну зону очікування допомогла участь у програмі грантової підтримки Українського католицького університету. Так, коштом гранту придбали зручні диванчики для відвідувачів.
Варто додати, що стіни прикрасили яскраві дитячі картини дніпровської художниці Єлизавети Мішеніної.
Наразі в оновлених кабінетах вже проводять прийом маленьких пацієнтів.
Нагадаємо, у Миколаєві збираються відремонтувати дорогу вздовж вулиці 2-а Набережна. На роботи передбачено 33,7 мільйона гривень.
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У Миколаєві відремонтували педіатричне відділення сімейної амбулаторії №2/3 Центру первинної медико-санітарної допомоги №5.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Як інформують в міському управлінні охорони здоров’я, у відділенні замінили комунікації, відремонтували водопостачання, оновили підлогу, стіни та стелю, придбали нові меблі.
Зокрема, облаштувати комфортну зону очікування допомогла участь у програмі грантової підтримки Українського католицького університету. Так, коштом гранту придбали зручні диванчики для відвідувачів.
Варто додати, що стіни прикрасили яскраві дитячі картини дніпровської художниці Єлизавети Мішеніної.
Наразі в оновлених кабінетах вже проводять прийом маленьких пацієнтів.
Нагадаємо, у Миколаєві збираються відремонтувати дорогу вздовж вулиці 2-а Набережна. На роботи передбачено 33,7 мільйона гривень.