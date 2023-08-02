Міжнародна організація ЮНЕСКО оприлюднила оновлений звіт про пошкоджені та зруйновані культурні памʼятки України.
Станом на 26 липня 2023 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 274 обʼєктів з 24 лютого 2022 року — 117 релігійних обʼєктів, 27 музеїв, 98 будівель, що становлять історичний та/або художній інтерес, 19 памʼятників, 12 бібліотек, один архів.
Найбільше пошкоджень:
Нагадаємо, що 29 липня в Одесу прибула місія ЮНЕСКО — вона провела комплексний аналіз збитків, які Росія завдала культурним і релігійним обʼєктам міста під час ракетних атак з 19 до 23 липня.
|
Хто більше?Станіслав Мартиросов
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
Міжнародна організація ЮНЕСКО оприлюднила оновлений звіт про пошкоджені та зруйновані культурні памʼятки України.
Станом на 26 липня 2023 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 274 обʼєктів з 24 лютого 2022 року — 117 релігійних обʼєктів, 27 музеїв, 98 будівель, що становлять історичний та/або художній інтерес, 19 памʼятників, 12 бібліотек, один архів.
Найбільше пошкоджень:
Нагадаємо, що 29 липня в Одесу прибула місія ЮНЕСКО — вона провела комплексний аналіз збитків, які Росія завдала культурним і релігійним обʼєктам міста під час ракетних атак з 19 до 23 липня.