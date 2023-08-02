Міжнародна організація ЮНЕСКО оприлюднила оновлений звіт про пошкоджені та зруйновані культурні памʼятки України.

Станом на 26 липня 2023 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 274 обʼєктів з 24 лютого 2022 року — 117 релігійних обʼєктів, 27 музеїв, 98 будівель, що становлять історичний та/або художній інтерес, 19 памʼятників, 12 бібліотек, один архів.

Найбільше пошкоджень:

Чернігів — 17 обʼєктів;

Київ і область — 38;

Харківська область — 55;

Запорізька область — 12;

Донецька область — 78;

Луганська область — 33;

Сумська область — 12.

Нагадаємо, що 29 липня в Одесу прибула місія ЮНЕСКО — вона провела комплексний аналіз збитків, які Росія завдала культурним і релігійним обʼєктам міста під час ракетних атак з 19 до 23 липня.