У Китаї планують залучити до боротьби зі шпигунством все населення країни.
Про це в соцмережі WeChat повідомило Міністерство державної безпеки Китаю, пише Reuters.
У відомстві зазначили, що для контррозвідки потрібна не лише робота органів національної безпеки, але й широка участь громадян, «щоб посилити антишпигунську лінію».
Міністерство запропонувало відзначати та винагороджувати людей та організації, які повідомляють про шпигунство або роблять «значний внесок у контррозвідувальну роботу». Крім того, там наголосили на необхідності пропагувати «контршпигунство» у школах, культурних установах, медіа та в інтернеті.
У липні в Китаї набув чинності закон про контршпигунство. Він забороняє передачу інформації, «повʼязаної з національною безпекою та інтересами», а також дозволяє владі під час розслідувань таких випадків отримувати доступ до особистих даних, електронного обладнання та інформації про майно.
Нагадаємо, військовий трибунал Риму засудив до 30 років увʼязнення офіцера ВМС Італії Вальтера Бйота, який за гроші передав секретну інформацію і документи співробітнику посольства Росії в Італії.
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У Китаї планують залучити до боротьби зі шпигунством все населення країни.
Про це в соцмережі WeChat повідомило Міністерство державної безпеки Китаю, пише Reuters.
У відомстві зазначили, що для контррозвідки потрібна не лише робота органів національної безпеки, але й широка участь громадян, «щоб посилити антишпигунську лінію».
Міністерство запропонувало відзначати та винагороджувати людей та організації, які повідомляють про шпигунство або роблять «значний внесок у контррозвідувальну роботу». Крім того, там наголосили на необхідності пропагувати «контршпигунство» у школах, культурних установах, медіа та в інтернеті.
У липні в Китаї набув чинності закон про контршпигунство. Він забороняє передачу інформації, «повʼязаної з національною безпекою та інтересами», а також дозволяє владі під час розслідувань таких випадків отримувати доступ до особистих даних, електронного обладнання та інформації про майно.
Нагадаємо, військовий трибунал Риму засудив до 30 років увʼязнення офіцера ВМС Італії Вальтера Бйота, який за гроші передав секретну інформацію і документи співробітнику посольства Росії в Італії.