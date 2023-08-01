Українські військові з початку контрнаступу змогли деокупувати територію площею близько 241 квадратного кілометра на півдні та сході країни.

Такі дані в ефірі телемарафону озвучила заступниця міністра оборони України Ганни Маляр, пише Бабель.

За її словами, інформацію про деокуповані території оновлюють зазвичай раз на тиждень, оскільки щодня ситуація нестабільна, і Силам оборони необхідно закріплюватися на звільнених ділянках.

— Приміром, за минулий тиждень, якщо говорити про Бахмутський напрямок, там звільнено два квадратних кілометри і разом уже 37 квадратних кілометрів. Якщо про південь, більше 12 квадратних кілометрів було звільнено за минулий тиждень, і разом — більше ніж 204 квадратних кілометри, — розповіла чиновниця.

Вона уточнила, що зараз на всіх напрямках українські військові поступово продовжують просування вперед.

Нагадаємо, Сили оборони за минулий тиждень звільнили два квадратних кілометри на Бахмутському напрямку.