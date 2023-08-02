Кабінет Міністрів ухвалив ряд рішень, які необхідні для поліпшення фінансової ситуації в енергосистемі.

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Він повідомив, що перегляд тарифу на електроенергії для населення допомогло для проведення ремонтної кампанії, оскільки це потребує коштів. Проте, міністр додав, що наразі фінансова ситуація на енергоринку продовжує бути складною.

Водночас Герман Галущенко наголосив, що влада приймає рішення, які мають покращити ситуацію.

– Сьогодні в принципі цілий ряд рішень. Ми, як уряд, приймали рішення, зокрема, можливість залучення програма 5-7-9 під фінансування енергетики, – сказав міністр енергетики.

За його словами, отримання кредитного ресурсу займає час, але міністерство намагається пришвидшити цей процес.

Зокрема, іншим рішенням для покращення ситуації в енергетиці був перегляд цінових обмежень на енергоринку.

– Тобто сьогодні цілий набір рішень, які допомагають, по факту, отримувати кошти, які йдуть на відновлення, – підсумував Герман Галущенко.

Раніше повідомлялось, «Укренерго» разом із Міністерство енергетики та Міністерство фінансів підписали зі Світовим банком дві угоди про виділення компанії грантової допомоги обсягом 240 мільйонів для підвищення надійності енергосистеми.