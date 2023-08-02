Робота посольства Ісландії у Москві офіційно припинилась з 1 серпня 2023 року.

Про це пише пресслужба уряду країни.

Зазначається, що представництво посольства у Росії, Вірменії, Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Молдові, Таджикистані, Туркменістані та Узбекистані переходить до Міністерства закордонних справ країни.

Зокрема, ісландський уряд пояснює це рішення тим, що функціонування посольства в Москві в нинішніх умовах не відповідає пріоритетам зовнішньополітичної служби.

«Рішення про закриття діяльності посольства не означає припинення політичних відносин між країнами. Як тільки дозволять умови, акцент буде зроблено на відновленні діяльності посольства Ісландії в Москві», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Ісландія надаватиме всю необхідну допомогу Україні, зокрема енергетичному сектору.