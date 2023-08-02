В понеділок, 1 серпня, у Миколаєві працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно правоохоронця, який налагодив збут наркотиків. Обвинувальний акт направили до суду.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

«Правоохоронця викрили працівники Державного бюро розслідувань у березні 2023 року, коли ділок вирішив налагодити підробіток на збуті наркотиків. Клієнтів шукав серед знайомих, яким збував наркотичну речовину партіями до кілограма», — йдеться у повідомлені.

За інформацією Державного бюро розслідувань, правоохоронець був затриманий під час продажу чергової партії наркотиків.

Під час обшуку у чоловіка було виявлено бойові гранати та набої.

Правоохоронець обвинувачується у незаконному зберіганні та збуті наркотичних засобів, незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, правоохоронці вилучили у жителя Миколаївського району понад 3 кілограми канабісу.