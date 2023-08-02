Російські окупанти вночі 2 серпня атакували ударними безпілотниками портову і промислову Інфраструктури на півдні Одеської області, спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

— Вночі ворог спрямував ударні БпЛА на південь Одеської області. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють всі відповідні служби, — написав він.

Очільник ОВА також повідомив, що станом на 05:30 даних про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, війська РФ вчора впродовж минулої доби 31 липня та вночі 1 серпня обстрілювали територію Миколаївської області.