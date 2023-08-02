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Російські окупанти впродовж 1-2 серпня завдали 12 артилерійських обстрілів по території Миколаївської області.

Про це йдеться в повідомленні Миколаївської ОВА.

Вчора, 1 серпня, о 09:13, 12:55, 16:53, 17:50, 19:14, 19:50 та сьогодні вранці, 2 серпня, о 04:56 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Також вчора о 09:17 та 11:54 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по узбережжю Очакова.

Крім того увечері о 18:15 та вранці о 05:45 ворог завдавав ударів по Куцурубській громаді.

Інформації про постраждалих не надходило.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, війська РФ вчора впродовж минулої доби 31 липня та вночі 1 серпня обстрілювали територію Миколаївської області.