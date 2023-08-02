Південна Африка намагається переконати Росію повернутися до переговорів щодо угоди про безпечний експорт зерна з портів Чорного моря, від якої вона відмовилася минулого місяця.

Про це заявила міністр закордонних справ ПАР Наледі Пандор, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

— Ми також докладаємо всіх зусиль, щоб переконати російську сторону зайнятися чорноморською угодою щодо зерна та взаємодіємо з усіма відповідними сторонами, щоб побачити, чи зможемо ми знайти рішення, щоб забезпечити відкриття Чорноморської ініціативи, — сказала вона під час переговорів зі своїм японським колегою Есімаса Хаясі у Преторії.

Есімас Хаясі сказав, що Японія «шкодує» про припинення Росією зернової ініціативи та сподівається працювати над її відновленням. Два міністри підтвердили необхідність співпраці обох країн у галузі продовольчої безпеки в Африці.

Наледі Пандора пояснила підсумки саміту Росія-Африка. Хаясі перебуває в турі африканськими країнами, які він вважає відносно дружніми щодо Росії, а на порядку денному стоять Уганда та Ефіопія.

Південна Африка зайняла позицію, що не приєдналася, щодо війни Росії проти України, що викликало критику з боку деяких її найбільших торгових партнерів, включаючи США.

Наледі Пандора заявила, що Південна Африка продовжуватиме домагатися припинення війни. «Наша країна залишається такою, що не приєдналася в цьому конфлікті, оскільки ми розглядаємо всі війни як війни, в яких ми не повинні приймати чиюсь сторону», — сказала вона.

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін намагався виправдати вихід Москви з угоди щодо зерна на саміті з лідерами африканських країн. Ці країни відчувають вплив зростання цін на продовольство, яке розпалило його війну проти України. Південна Африка була виключена з обіцянки про безкоштовне зерно, яке Володимир Путін дав на зустрічі шести африканським країнам, які мають міцні зв’язки з Москвою.

Раніше лідери країн Африки закликали президента Росії Володимира Путіна зупинити війну в Україні та відновити участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Це відбулося під час конференції Росія-Африка, що проходила в Санкт-Петербурзі 27 липня 2023 року. У ній взяли участь 17 глав африканських держав порівняно з 43 минулого разу. Як відомо, частина африканських лідерів відмовилась приїхати до Путіна після зриву зернової угоди.