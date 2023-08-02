З 1 серпня «Миколаївелектротранс» розпочали роботи з ремонту міжколійного простору.

Ремонтні роботи проходять на перехресті вулиць Нікольська та Шосейна, повідомили у КП «Миколаївелектротранс».

Вони планують оновити колійні шляхи з подальшим асфальтуванням прилеглої території.

Зазначається, що роботи виконуватимуться впродовж місяця.

Через що рух трамвая за маршрутом №1 може змінися, про це буде повідомлено додатково.

«Просимо наших пасажирів з розумінням поставитись до тимчасових незручностей. Також закликаємо водіїв бути уважними під час руху на вказаній ділянці проведення робіт та звертати увагу на попереджувальні знаки», — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, 1 серпня розпочалось навчання групи з підготовки водіїв тролейбуса на базі КП «Миколаївелектротранс».