З 1 серпня «Миколаївелектротранс» розпочали роботи з ремонту міжколійного простору.
Ремонтні роботи проходять на перехресті вулиць Нікольська та Шосейна, повідомили у КП «Миколаївелектротранс».
Вони планують оновити колійні шляхи з подальшим асфальтуванням прилеглої території.
Зазначається, що роботи виконуватимуться впродовж місяця.
Через що рух трамвая за маршрутом №1 може змінися, про це буде повідомлено додатково.
«Просимо наших пасажирів з розумінням поставитись до тимчасових незручностей. Також закликаємо водіїв бути уважними під час руху на вказаній ділянці проведення робіт та звертати увагу на попереджувальні знаки», — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, 1 серпня розпочалось навчання групи з підготовки водіїв тролейбуса на базі КП «Миколаївелектротранс».
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З 1 серпня «Миколаївелектротранс» розпочали роботи з ремонту міжколійного простору.
Ремонтні роботи проходять на перехресті вулиць Нікольська та Шосейна, повідомили у КП «Миколаївелектротранс».
Вони планують оновити колійні шляхи з подальшим асфальтуванням прилеглої території.
Зазначається, що роботи виконуватимуться впродовж місяця.
Через що рух трамвая за маршрутом №1 може змінися, про це буде повідомлено додатково.
«Просимо наших пасажирів з розумінням поставитись до тимчасових незручностей. Також закликаємо водіїв бути уважними під час руху на вказаній ділянці проведення робіт та звертати увагу на попереджувальні знаки», — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, 1 серпня розпочалось навчання групи з підготовки водіїв тролейбуса на базі КП «Миколаївелектротранс».