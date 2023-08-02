За клопотанням Державного бюро розслідувань суд обрав запобіжний захід підозрюваному в державній зраді екснардепу від «ОПЗЖ» Вадиму Рабіновичу.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату запобіжний захід у вигляду тримання під вартою.

Нагадаємо, що 26 липня Вадиму Рабіновичу було повідомлено про підозру в державній зраді.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.