За клопотанням Державного бюро розслідувань суд обрав запобіжний захід підозрюваному в державній зраді екснардепу від «ОПЗЖ» Вадиму Рабіновичу.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату запобіжний захід у вигляду тримання під вартою.
Нагадаємо, що 26 липня Вадиму Рабіновичу було повідомлено про підозру в державній зраді.
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше Служба безпеки повідомила про підозру у держзраді керівнику забороненої партії «Наші», екснардепу Євгену Мураєву.
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За клопотанням Державного бюро розслідувань суд обрав запобіжний захід підозрюваному в державній зраді екснардепу від «ОПЗЖ» Вадиму Рабіновичу.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату запобіжний захід у вигляду тримання під вартою.
Нагадаємо, що 26 липня Вадиму Рабіновичу було повідомлено про підозру в державній зраді.
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше Служба безпеки повідомила про підозру у держзраді керівнику забороненої партії «Наші», екснардепу Євгену Мураєву.