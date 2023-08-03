Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні подала в суд на соліста британського рок-гурту Placebo Брайана Молко за образи і наклеп.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на італійські ЗМІ.

Видання нагадує, що минулого місяця під час концерту в рамках фестивалю Sonic Park у Турині Брайан Молко зі сцени назвав Джорджію Мелоні «расисткою» і «фашисткою».

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом неповаги до представника влади.

Кілька днів тому адвокати італійської прем’єрки подали позов до суду за наклеп.

Нагадаємо, Верховний суд округу Лос-Анджелес (США) розглядає справу зі звинуваченням Walt Disney у нерівній оплаті праці жінок і чоловіків.