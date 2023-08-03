Президент Чехії Петр Павел дозволив 14 чеським громадянам вступити до лав Збройних Сил України, щоб воювати проти РФ.

Про це повідомила речниця чеського президента Маркета Рехакова, пише «Європейська правда».

Без дозволу президента служба в іноземних збройних силах для чехів заборонена законом. За це їм загрожує кримінальна відповідальність.

Наразі у 146 громадян Чехії є дозвіл від президента на службу в українській армії, з них 132 отримали його від попередника Павела Мілоша Земана.

Крім того, Петр Павел відхилив прохання восьми осіб вступити до лав ЗСУ. Речниця відмовилася коментувати причини такого рішення.

Нагадаємо, у квітні президент Чехії відвідав Дніпро та вшанував пам’ять жертв російської агресії.