Депутат Миколаївської міської ради Максим Коваленко від партії «Пропозиція» запропонував прибрати старовинні гармати, встановлені на Флотському бульварі, тому що на них зображений двоголовий орел — Герб Російської імперії.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

На думку депутата, місто має позбутись символів «недоімперії» так само, як це нещодавно зробили в столиці, демонтувавши герб СРСР на монументі «Батьківщина-Мати».

— Громадо, маю питання. Поки у Києві замінюють радянський герб на український тризуб, у Миколаєві герб раісі за 100 метрів біля міськради! Цікаво, а чи будемо ми позбуватися символів недоімперії? Чи залишимо все, як є?, — звернувся до суспільства депутат.

В коментарях під дописом депутата обурені миколаївці почали писати, що займатись такими питаннями необхідно після війни. Інші заявили, що гарматам близько 200 років і їх не можна чіпати, а можна передати до Миколаївського краєзнавчого музею.

Нагадаємо, у миколаївському яхт-клубі демонтували пам’ятник державному діячу Російської імперії, засновнику Миколаєва Григорію Потьомкіну.

Раніше, депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Олександр Береза виправдав спил багаторічних блакитних ялинок біля будівлі міськради декомунізацією.