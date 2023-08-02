Уряд України почав підготовку захисту обʼєктів енергетичної інфраструктури від майбутніх обстрілів з боку Росії.

Про це премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час засідання Кабінету Міністрів.

«Готуємося до зими та відновлюємо енергетику: генерацію, мережі розподілу, теплоелектростанції, ТЕЦ, котельні. До грудня плануємо додати в енергосистему 2,9 ГВт потужності», — сказав Денис Шмигаль.

За словами премʼєр-міністр, в Україні розпочалась підготовка до захисту енергооб'єктів від ворожих атак. Так, одним зі способів захисту є децентралізація генерації. На думку премʼєра, російські терористи атакуватимуть насамперед статичні великі електростанції, але не зможуть вразити пересувні невеликі об’єкти.

«Уряд спрощує процедури зі встановлення мобільних генеруючих газотурбінних установок та супутньої інфраструктури. Також знімаємо бюрократичні перепони для проведення повітряних ліній електропередачі та підстанцій. Це пришвидшить енергетичне відновлення і створить міцну, менш вразливу для ворога систему», — додав він.

Як повідомлялось раніше, Україна почала імпортувати електроенергію з Польщі через лінію електропередачі, яку модернізували «Укренерго» й польський оператор системи передачі PSE у травні.