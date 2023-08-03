Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія підживлює державні перевороти у країнах Африки з метою економічної експлуатації регіону.

Про це він написав у блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій, передає Укрінформ.

— Деякі з військових режимів (в Африці, — прим.) та їхні союзники звинувачують Європейський Союз та його країни-члени у втручанні. Однак Європейський Союз присутній у регіоні лише на прохання законних урядів країн регіону й завжди поважає їхні суверенні рішення. Єдине втручання, про яке ми можемо говорити сьогодні, — це втручання військових для усунення демократично обраних президентів та втручання імперіалістичної Росії, яка хоче використати ці військові режими як пішаків у своїй глобальній шаховій грі, — заявив Жозеп Боррель.

Він нагадав, що за останні 33 роки в Африці сталося 32 військові перевороти.

— Росія Володимира Путіна підживлює ці державні перевороти своєю брехливою пропагандою й наживається на встановленні цих військових режимів за допомогою своїх приватних збройних формувань, які розграбовують багатства регіону, — підкреслив високий представник ЄС.

На його переконання, шлях військової диктатури загрожує безпеці та економічно-соціальному розвитку регіону.

— Грандіозні обіцянки Росії щодо економіки ніколи не справджуються, а факти говорять самі за себе, коли йдеться про безпеку: в Малі з приходом групи Вагнера почастішали терористичні атаки і звірства проти населення, — зазначив дипломат.

Раніше повідомлялося, що Південна Африка намагається переконати Росію повернутися до переговорів щодо угоди про безпечний експорт зерна з портів Чорного моря, від якої вона відмовилася минулого місяця.