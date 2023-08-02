У Миколаєві лікарі-гінекологи видалили жінці пухлину вагою 1 кілограм 670 грамів.

Про це повідомили в управлінні охорони здоров'я Миколаєва.

Лікарі підкреслюють, що завдяки операції жінці зберегли можливість народити дитину.

«Досить часто хірурги стикаються із проблемою запущеності хвороби. Пацієнти терплять біль, лікуються вдома за порадами «інтернетних» експертів, але до лікаря йти не хочуть. Сучасні хірургічні методики дозволяють зберегти матку і репродуктивну функцію жінки. Головне – не зволікати та вчасно звернутися до гінеколога», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, подружжя лікарів із Кропивницького приїхали у відрядження на місяць, щоб посилити роботу Миколаївської районної лікарні. Микола та Дар’я Думени — перші лікарі-добровольці, які працюють в медзакладі за фахом.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах.

До того ж у Миколаївській області створили групу, яка вивчатиме проблематику усіх медичних закладів міста та області.