У сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України Миколаєва чоловік намагався скласти теоретичний іспит за допомогою фейкового водійського посвідчення.

Про це повідомили в пресслужбі Регіонального сервісного центру МВС Миколаївської області.

Зазначається, що чоловік намагався скласти теоретичний іспит на отримання вищої категорії.

Однак, адміністратори центру одразу помітили, що бланк водійського сумнівний та під час перевірки за Єдиним державним реєстром МВС з’ясували, що посвідчення водія видавалося іншій особі.

За словами працівників МВС, правопорушник придбав посвідчення за порадою друзів на одному із Телеграм-каналів.

Нагадаємо, Миколаївська прокуратура через суд відновлює права держави на землі державного лісового фонду вартістю 679 тисяч гривень.